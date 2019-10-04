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РИА Новости

Французский министр назвал последствия введения пошлин США на продукцию ЕС

11:28 04.10.2019 (обновлено: 23:49 04.10.2019)
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© Depositphotos / happyalexВино
Вино
© Depositphotos / happyalex
ПАРИЖ, 4 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Министр сельского хозяйства Дидье Гийом выразил сожаление с заявлениями США ввести дополнительные пошлины на сельхозпродукцию ЕС в рамках дела Airbus, отметив, что ответ от европейских стран на американские меры них будет скоординированным. При этом министр призывал найти полюбовное решение вопроса.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. В числе продуктов, в отношении которых США планируют ввести пошлины, французские вина. Решение о пошлинах должно вступить в силу 18 октября.
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"Министр сожалеет, что французские сельскохозяйственные продукты, в частности вина, в скором времени будут облагаться дополнительными неподъемными налогами на экспорт. Это решение было бы (направлено) против самих американских потребителей, которые выбирают французское мастерство и качество продукции", - говорится в коммюнике пресс-службы министерства, поступившем в РИА Новости.
Глава Минсельхоза Франции намерен оказать полную поддержку затронутым отраслям и сделать все, чтобы эти компании могли сохранить свою долю на рынке.
"Судебный спор с Соединенными Штатами является старым и европейским: многие продукты попадут под налоговые меры во всех государствах-членах (Евросоюза – ред.), и ответ обязательно придет через скоординированные европейские действия", - отметил министр.
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Он выступит по этому вопросу на Совете министров сельского и рыбного хозяйства в Брюсселе 14 октября, чтобы "Европейская комиссия могла срочно принять меры для поддержки наших секторов".
"Желание правительства, как и Еврокомиссии, в любом случае заключается в том, чтобы как можно быстрее найти справедливое урегулирование по досье Airbus/Boeing, оставаться в рамках полюбовного решения и не подвергать негативным последствиям экономических операторов", - отмечается в коммюнике.
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