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РИА Новости
Ульяновская область

В Ульяновской области к 2024 году построят сеть газозаправок

11:19 04.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
© РИА Новости / Антон Денисов
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УЛЬЯНОВСК, 4 окт – РИА Новости. В Ульяновской области до 2024 года планируется построить сеть газозаправок, в которую войдёт 21 станция; только к концу текущего года в регионе введут в эксплуатацию еще четыре таких автозаправки, сообщил губернатор области Сергей Морозов на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Сегодня в Ульяновской области уже работают четыре газозаправочные станции для заправки природным газом.

"В регионе работа по использованию газа в качестве топлива ведется сразу по нескольким направлениям. Первое – развитие газозаправочной инфраструктуры, второе направление – обновление парка автотранспорта и перевод транспортных средств на использование природного газа. Мы понимаем целесообразность того, что нужно не просто закупать технику, работающую на метане, но и производить ее, и это является третьим направлением нашей работы", - приводит слова Морозова пресс-служба правительства региона.

Количество единиц транспорта в регионе, переведенного на использование метана, в ближайшие пять лет должно достигнуть 2200 единиц. В июне 2019 года в Ульяновске открылась испытательная лаборатория, которая проводит техническую экспертизу автотранспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, в том числе, после установки газобаллонного оборудования. Кроме того, в 2019 году область закупает 50 автобусов с газовым двигателем. Далее каждый год планируется приобретать не менее 50 таких машин, отметили в пресс-службе.
По словам министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, в регионе планируют не только закупать технику, работающую на метане, но и производить ее.
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"В этом году ООО "Симаз" запускает в производство новую модель такого автобуса. На сегодняшний день собран первый образец для испытаний. Автобус в сентябре прошел все ступени необходимой сертификации. В 2019 году будет произведено около 300 единиц техники, а в 2020 году – около 700, 80% из которых – модели, которые работают на природном газе", - цитируются в сообщении слова Вавилина.
Глава регионального Минпромторга также сообщил, что в настоящее время ведётся разработка проекта областной программы развития газомоторного топлива, в которой предусмотрено софинансирование из регионального бюджета строительства объектов заправки природным газом в 2020-2024 годах.
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