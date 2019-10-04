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РИА Новости

На трассе "Таврида" два человека погибли в ДТП с тремя машинами

10:34 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Дорожная авария с участием трех машин на трассе "Таврида" унесла жизни двух человек, ещё трое пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"По предварительным данным, водитель грузовика Renault Magnum, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Белогорска, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Газель" и двигавшимся за ним автомобилем Chevrolet", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
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По данным ведомства, в результате ДТП в Белогорском районе погибли водители Renault и Chevrolet, пострадали два пассажира легкового автомобиля и водитель "Газели".
Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
Сотрудниками МВД начата проверка.
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