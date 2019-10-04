СК выяснит обстоятельства смерти младенца, летевшего из Грозного в Москву

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Организована проверка по факту смерти младенца, госпитализированного с борта самолета Грозный - Москва, экстренно севшего в Волгограде, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области.
По информации пресс-службы аэропорта Волгограда, в четверг рейс авиакомпании "Ютэйр" Грозный - Москва (Внуково) экстренно сел в Волгограде в 16.45 по местному времени (15.45 мск) из-за плохого самочувствия ребенка, младенец с мамой был передан медицинской службе, а самолет через час вылетел в пункт назначения. Позже ребенок скончался в больнице.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. На борту воздушного судна ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту "Гумрак" Волгограда, откуда младенец в состоянии клинической смерти был госпитализирован. Несмотря на старания врачей реанимационного отделения больницы, спасти малыша не удалось.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
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