СК выяснит обстоятельства смерти младенца, летевшего из Грозного в Москву

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Организована проверка по факту смерти младенца, госпитализированного с борта самолета Грозный - Москва, экстренно севшего в Волгограде, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

По информации пресс-службы аэропорта Волгограда, в четверг рейс авиакомпании "Ютэйр" Грозный - Москва (Внуково) экстренно сел в Волгограде в 16.45 по местному времени (15.45 мск) из-за плохого самочувствия ребенка, младенец с мамой был передан медицинской службе, а самолет через час вылетел в пункт назначения. Позже ребенок скончался в больнице.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. На борту воздушного судна ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту "Гумрак" Волгограда, откуда младенец в состоянии клинической смерти был госпитализирован. Несмотря на старания врачей реанимационного отделения больницы, спасти малыша не удалось.