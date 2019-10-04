Двухмесячный пассажир рейса Грозный — Москва умер в больнице Волгограда

ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Младенец-пассажир самолета Грозный — Москва, экстренно севшего в Волгограде, скончался в местной больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по региону.

По информации пресс-службы аэропорта Волгограда, в четверг рейс авиакомпании "Ютэйр" Грозный — Москва (Внуково) экстренно сел в Волгограде в 16:45 по местному времени (15:45 мск) из-за плохого самочувствия ребенка, младенец с мамой были переданы медицинской службе, а самолет через час вылетел в пункт назначения.