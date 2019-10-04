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РИА Новости

Двухмесячный пассажир рейса Грозный — Москва умер в больнице Волгограда

07:53 04.10.2019 (обновлено: 16:31 04.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Младенец-пассажир самолета Грозный — Москва, экстренно севшего в Волгограде, скончался в местной больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по региону.
По информации пресс-службы аэропорта Волгограда, в четверг рейс авиакомпании "Ютэйр" Грозный — Москва (Внуково) экстренно сел в Волгограде в 16:45 по местному времени (15:45 мск) из-за плохого самочувствия ребенка, младенец с мамой были переданы медицинской службе, а самолет через час вылетел в пункт назначения.
"Двухмесячный ребенок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть. По предварительным данным следствия, у него было врожденное заболевание, смерть носит некриминальный характер", — сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
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Ребенок умер от загадочной болезни через четыре дня после выписки
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Здоровье - ОбществоВолгоградРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Разве не опасно в таком возрасте детей перемещать на самолёте? Тут и у взрослого уши закладывает до боли, и это взрослый понимает что надо или проглотить воздух или заткнуть нос и рот и выдыхать, стабилизировав давление, а 2хмесячных этого не умеет и человеческий организм не приспособлен для таких перепадов.
4 октября, 09:15
ИРИван Русский
3900612
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