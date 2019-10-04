В Петербурге эвакуировали более 20 рабочих с горящего склада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. С горящего склада в Санкт-Петербурге были эвакуированы 22 рабочих, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.

Рано утром поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96. Сведения о пострадавших не поступали. Обрушение кровли произошло на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 06.58 мск.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение строения, интенсивный выход дыма и пламени. Были эвакуированы 22 рабочих, не пострадали", - говорится в сообщении. Ведомство также уточняет, что горение происходило по всей площади - 4,5 тысячи квадратных метров.

В настоящее время на месте продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.