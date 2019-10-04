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РИА Новости

В Петербурге эвакуировали более 20 рабочих с горящего склада

08:56 04.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииПожар склада на южной окраине Санкт-Петербурга
Пожар склада на южной окраине Санкт-Петербурга
© Фото : МЧС России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. С горящего склада в Санкт-Петербурге были эвакуированы 22 рабочих, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
Рано утром поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96. Сведения о пострадавших не поступали. Обрушение кровли произошло на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 06.58 мск.
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"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение строения, интенсивный выход дыма и пламени. Были эвакуированы 22 рабочих, не пострадали", - говорится в сообщении. Ведомство также уточняет, что горение происходило по всей площади - 4,5 тысячи квадратных метров.
В настоящее время на месте продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.
Всего к ликвидации пожара привлечено 156 человек и 38 единиц техники.
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