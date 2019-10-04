Абэ заявил, что намерен стремиться к расцвету российско-японских отношений

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая с программной речью на внеочередной сессии парламента, заявил о своем намерении "прийти к расцвету японо-российских отношений".

"Я намерен, решив территориальную проблему и заключив мирный договор на основе совместной декларации 1956 года, прийти к расцвету больших возможностей японо-российских отношений", - сказал Абэ. Прямая трансляция шла по парламентскому интернет-каналу.

Он отметил также и продвижение совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил, которые в Японии называют "четырьмя северными островами" или "северными территориями".

"Начала продвигаться совместная экономическая деятельность на четырех северных островах. Посещение могил (на островах их бывшими жителями) авиатранспортом осуществляется уже третий год подряд. Договоренности в Нагато (достигнутые во время визита российского президента в Японию в 2016 году) определенно продвигаются вперед", - заявил Абэ.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. В октябре намечено осуществление первого пилотного проекта туристической поездки на Курилы.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.