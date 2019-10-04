Роскачество рассказало о винных напитках с недопустимыми добавками

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Потребитель не всегда видит разницу между вином и винным напитком, обращая внимание только на цену, но иногда он переплачивает за товар, содержащий добавки, несовместимые с алкоголем, говорится в материалах Роскачества.

"В "винном напитке", согласно пункту 3.1 действующего национального стандарта, должно быть не меньше половины объема виноматериалов. До половины объема производитель может налить воды, добавить ректификованного этилового спирта, красителей и ароматизаторов, а также сделать эту смесь игристой за счет искусственно добавленной двуокиси углерода", - отмечается в исследовании.

Винные напитки без двуокиси углерода, которая и создает "пузырьки", стоят до 100 рублей за литр и разливаются в мягкую упаковку, занимая самые нижние полки магазинов. "К винным напиткам также относятся так называемые "Сангрии" - в этом случае покупатель самой упаковкой информирован о том, что в продукт добавлено что-то еще, кроме винограда", - пишут эксперты.

Но использование консерванта сорбата калия в сочетании с алкоголем во многих странах жестко регламентировано. Между тем, это вещество содержится в некоторых игристых винных напитках, например, в Bosca Anniversary, цена которого на полке превышает стоимость многих образцов игристого вина из 100% винограда.

"Раз начав добавлять в свой продукт различные наполнители и "присадки", производители в своей фантазии неудержимы. Большую популярность приобрел и винный напиток Aviva. В интернете его любят называть "шампанским", но это именно винный напиток, в котором плавает некая перламутровая взвесь - "Кандурин", составленная из нескольких компонентов с маркировкой Е. В вине такого рода добавки недопустимы", - отмечается в сообщении.