В Петербурге локализовали пожар на складе

Ранее сообщалось, что в 5.11 поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96. Пожару присвоили третий ранг. Полыхающий склад обрушился, на место направляют дополнительные силы пожарных. Сведения о пострадавших не поступали. Обрушение кровли произошло на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлечены 125 человека и 31 единица техники.