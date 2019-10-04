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РИА Новости

Передвижная лаборатория проверит воздух возле горящего склада в Петербурге

07:22 04.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииПожар склада на южной окраине Санкт-Петербурга
Пожар склада на южной окраине Санкт-Петербурга
© Фото : МЧС России
Пожар склада на южной окраине Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Передвижная лаборатория проведет замеры воздуха на месте пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что в 5.11 поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96. Пожару присвоили третий ранг. Полыхающий склад обрушился, на место направляют дополнительные силы пожарных.
"Для контроля замеров воздуха в районе пожара к месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. Обрушение кровли произошло на площади 1,4 тысячи квадратных метров.
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