Передвижная лаборатория проверит воздух возле горящего склада в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Передвижная лаборатория проведет замеры воздуха на месте пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в 5.11 поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96. Пожару присвоили третий ранг. Полыхающий склад обрушился, на место направляют дополнительные силы пожарных.

"Для контроля замеров воздуха в районе пожара к месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. Обрушение кровли произошло на площади 1,4 тысячи квадратных метров.