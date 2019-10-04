Полыхающий на юге Петербурга склад обрушился, пожарные наращивают силы

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полыхающий на юго-востоке Петербурга на площади 3,9 тысячи квадратных метров склад обрушился, на место направляют дополнительные силы пожарных, сообщили РИА Новости в МЧС России.

По данным ведомства, в 5.11 поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица 96. Пожару присвоили третий ранг.

"Обрушение склада по всей площади", - говорится в сообщении.