Полыхающий на юге Петербурга склад обрушился, пожарные наращивают силы

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полыхающий на юго-востоке Петербурга на площади 3,9 тысячи квадратных метров склад обрушился, на место направляют дополнительные силы пожарных, сообщили РИА Новости в МЧС России.
По данным ведомства, в 5.11 поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица 96. Пожару присвоили третий ранг.
"Обрушение склада по всей площади", - говорится в сообщении.
"Произошло увеличение группировки. Всего задействованы 125 человек, 31 единица техники. К вылету готовится вертолет Ка-32", - сообщили в МЧС. Ранее речь шла о 64 людях и 17 единицах техники.
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