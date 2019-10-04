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РИА Новости

На юге Петербурга горит склад на площади 3,9 тысячи квадратных метров

06:34 04.10.2019 (обновлено: 16:32 04.10.2019)
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© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Пожар в промзоне Колпинского района Санкт-Петербурга. 4 октября 2019
Пожар в промзоне Колпинского района Санкт-Петербурга. 4 октября 2019
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Пожар в промзоне Колпинского района Санкт-Петербурга. 4 октября 2019
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Склад загорелся в промзоне Колпинского района на юго-востоке Петербурга на площади 3,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пятницу в МЧС России.
По данным ведомства, в 05:11 поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96.
"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение. В 05:38 объявлен ранг пожара № 2. Горение складского здания на всей площади 3,9 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.
Позже ранг пожара был повышен до третьего.
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