На юге Петербурга горит склад на площади 3,9 тысячи квадратных метров

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Склад загорелся в промзоне Колпинского района на юго-востоке Петербурга на площади 3,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пятницу в МЧС России.

По данным ведомства, в 05:11 поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение. В 05:38 объявлен ранг пожара № 2. Горение складского здания на всей площади 3,9 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Позже ранг пожара был повышен до третьего.

На место направили передвижную лабораторию, к тушению привлечены 64 человека и 17 единиц техники.