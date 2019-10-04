На юге Петербурга горит склад на площади 3,9 тысячи квадратных метров

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Склад загорелся в промзоне Колпинского района на юго-востоке Петербурга на площади 3,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пятницу в МЧС России.
По данным ведомства, в 05:11 поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96.
"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение. В 05:38 объявлен ранг пожара № 2. Горение складского здания на всей площади 3,9 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.
Позже ранг пожара был повышен до третьего.
3 октября, 17:34РИА НовостиВ Тамбове ликвидировали пожар на химзаводе
На место направили передвижную лабораторию, к тушению привлечены 64 человека и 17 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.