Трамп еще в июне обсуждал с китайским лидером тему Байдена, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждал бывшего вице-президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином еще в июне, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп обсуждал бывшего вице-президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином еще в июне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В четверг Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Украина расследовала деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". Двумя неделями ранее Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Китая и что Китай хотел бы видеть Байдена президентом США.

По данным телеканала, Трамп еще 18 июня в телефонном разговоре с Си Цзиньпином обсуждал политические перспективы Байдена, а также сенатора Элизабет Уоррен - основных претендентов на пост президента США от Демократической партии.

Кроме того, утверждается, что Трамп обещал воздерживаться от комментариев по ситуации в Гонконге в случае прогресса торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Сообщается, что Белый дом хранит запись разговора на высокозащищенном сервере, в той же системе, что и беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая привела к запуску импичмента против Трампа.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.