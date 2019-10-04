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РИА Новости

Эксперт рассказал о тонкостях при покупке автостраховки каско

03:30 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПункт продажи страховых полисов
Пункт продажи страховых полисов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пункт продажи страховых полисов. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Водитель, оформляя договор каско, должен обратить внимание на ограничения по парковке, список допущенных к управлению лиц и особенности ремонта, чтобы не попасть впросак, когда наступит страховой случай, рассказал РИА Новости начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании МАКС Евгений Попков.
По его словам, прежде всего стоит обратить внимание на условия хранения автомобиля. Договор каско может ограничить ночное хранение охраняемой стоянкой или гаражом. То есть если автомобиль оставить на ночь на парковке возле дома или магазина, то он не будет защищен полисом от угона. "А в ситуации, когда машину похитят со стоянки, надо будет доказывать, что со стоянкой заключен договор на охрану - на практике руководство стоянки выдает раз в месяц чек или квитанцию об оплате и не оформляет никаких договоров. В хорошем полисе каско не содержится ограничений по ночному хранению. Но, возможно, за подобный комфорт придется доплатить", - добавил Попков.
Также стоит заранее подумать о том, кто войдет в список водителей в полисе каско. Самый дешевый вариант - указать конкретные имена, но тогда, если за руль сядет кто-то еще, ДТП с его участием не будет покрываться страховкой, отметил эксперт. Можно включить любых водителей с ограничением по возрасту и стажу, что будет чуть дороже. А самый дорогой, но и самый удобный вариант - это неограниченный список, такая опция добавит 50-100% к цене каско.
Еще одна важная составляющая полиса - будущий порядок ремонта автомобиля. По умолчанию полис предполагает "Ремонт на СТОА по направлению Страховщика". "В переводе на человеческий это означает, что компания отправит ремонтироваться на сервис, который удобен именно ей, а не владельцу. Для автовладельца это выражается в том, что ему, возможно, придется ехать дальше, чем хотелось бы, или сдавать автомобиль в ремонт универсальным специалистам, а не тем, кто специализируется, скажем, строго на Nissan", - пояснил Попков.
Оформление полисов ОСАГО и каско
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Чтобы иметь возможность самому выбирать автосервис, нужно отметить это в полисе, однако за такую опцию придется доплатить 30-50% к его цене, предупреждает эксперт. Стоит учесть, что если автомобиль находится на заводской гарантии, страховщик обязан направить его на ремонт к официальному дилеру. Это тоже должно прописываться в полисе каско.
Наконец, если в машине стоит не заводское оборудование - например, медиасистема, его тоже можно защитить полисом каско. При этом, скорее всего, потребуются документы, подтверждающие стоимость оборудования и затраты на его установку. Без них компания сама оценит дополнительное оборудование по среднерыночным расценкам, подытожил Попков.
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