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РИА Новости

Васильева рассказала, что конкурсантам "Учителя года" в среднем 25 лет

02:14 04.10.2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева подчеркнула молодость многих участников конкурса "Учитель года" в этом году, отметив, что их средний возраст - 25 лет.
Третьего октября в Москве прошел третий очный тур конкурса "Учитель года" - "Учитель-лидер". Четвертого октября состоится торжественное награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" в Государственном Кремлевском дворце.
"Вчера закончился 30-й конкурс "Учитель года", у нас очень много мужчин, средний возраст оказался 25 лет, это еще более замечательно, основные конкурсанты у нас 30-40 лет. То есть это говорит о том, что страна представлена молодыми учителями, это очень здорово", - сказала Васильева в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия 1".
По словам министра, в российских школах много и педагогов старшего возраста, что хорошо, потому что это "огромный корпус наставников". Васильева подчеркнула, что педагоги должны стремиться повышать профессиональный уровень.
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"В рамках национального проекта "Образование" есть федеральный проект "Учитель будущего"... Мне кажется, что каждые три года человек должен стремиться профессионально себя совершенствовать. Сейчас в рамках федерального проекта "Учитель будущего" мы строим те самые центры, и они уже открываются, которые дадут возможность (учителям) не только пройти нужный, необходимый курс по разным направлениям, но пройти еще и аттестацию", - добавила министр.
Она подчеркнула необходимость достойной оплаты труда педагогов. "Мы очень настаиваем, чтобы регионы четко выполняли требование "70 + 30", то есть базовый оклад 70 и стимулирующие 30. И у них есть все основания, есть нормативка, чтобы это делать. Должна быть открытость, прозрачность начисления заработной платы, ответственность руководителя за то, что он делает", - сказала Васильева.
Глава Минпросвещения поздравила всех учителей и сотрудников, работающих в школах, с профессиональным праздником. Пятого октября в России отмечается День учителя.
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Ольга ВасильеваРоссияПросвещениеОбразование - ОбществоОбщество
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