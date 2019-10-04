Васильева рассказала, что конкурсантам "Учителя года" в среднем 25 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева подчеркнула молодость многих участников конкурса "Учитель года" в этом году, отметив, что их средний возраст - 25 лет.

Третьего октября в Москве прошел третий очный тур конкурса "Учитель года" - "Учитель-лидер". Четвертого октября состоится торжественное награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" в Государственном Кремлевском дворце.

"Вчера закончился 30-й конкурс "Учитель года", у нас очень много мужчин, средний возраст оказался 25 лет, это еще более замечательно, основные конкурсанты у нас 30-40 лет. То есть это говорит о том, что страна представлена молодыми учителями, это очень здорово", - сказала Васильева в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия 1".

По словам министра, в российских школах много и педагогов старшего возраста, что хорошо, потому что это "огромный корпус наставников". Васильева подчеркнула, что педагоги должны стремиться повышать профессиональный уровень.

"В рамках национального проекта "Образование" есть федеральный проект "Учитель будущего"... Мне кажется, что каждые три года человек должен стремиться профессионально себя совершенствовать. Сейчас в рамках федерального проекта "Учитель будущего" мы строим те самые центры, и они уже открываются, которые дадут возможность (учителям) не только пройти нужный, необходимый курс по разным направлениям, но пройти еще и аттестацию", - добавила министр.

Она подчеркнула необходимость достойной оплаты труда педагогов. "Мы очень настаиваем, чтобы регионы четко выполняли требование "70 + 30", то есть базовый оклад 70 и стимулирующие 30. И у них есть все основания, есть нормативка, чтобы это делать. Должна быть открытость, прозрачность начисления заработной платы, ответственность руководителя за то, что он делает", - сказала Васильева.