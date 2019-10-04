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РИА Новости

Власти Украины подтвердили переход русскоязычных школ на украинский

01:55 04.10.2019
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© прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
© прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk
Министр образования и науки Украины Анна Новосад. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Новый министр образования Украины Анна Новосад подтвердила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. При этом возможность изучать предмет "русский язык" сохранится, добавила министр.
В середине мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского практически во всех сферах жизни. Новый президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о языке на предмет соответствия конституции. По его словам, этот закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза - с сентября 2023 года. Собственно, и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить", - заявила Новосад в эфире телеканала "Прямой".
"Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык родным языком", - добавила министр.
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Закон о языке был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46 % населения Украины.
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Ситуация на УкраинеКМИСОБСЕПетр ПорошенкоАлександр ЛукашевичВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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