Власти Украины подтвердили переход русскоязычных школ на украинский

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Новый министр образования Украины Анна Новосад подтвердила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. При этом возможность изучать предмет "русский язык" сохранится, добавила министр.

В середине мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского практически во всех сферах жизни. Новый президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о языке на предмет соответствия конституции. По его словам, этот закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза - с сентября 2023 года. Собственно, и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить", - заявила Новосад в эфире телеканала "Прямой".

"Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык родным языком", - добавила министр.

Закон о языке был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.