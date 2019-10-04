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РИА Новости

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter по мотивам выступления Путина

01:42 04.10.2019
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© REUTERS / Lucas JacksonШведская активистка Грета Тунберг
Шведская активистка Грета Тунберг
© REUTERS / Lucas Jackson
Шведская активистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
В среду Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, поскольку неправильно "использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей". Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".
Описание в профиле Тунберг теперь гласит: "Добрая, но плохо информированная девочка".
Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп.
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Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.
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Грета ТунбергДональд ТрампВладимир ПутинООНРоссияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Вот они, путинские "патриоты", - готовы разорвать даже больную девочку, если та скажет хоть слово, которое идет в разрез с их скрепами сырьевого придатка. Ценности русского мира во всей красе.
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