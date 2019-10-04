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РИА Новости

Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018

00:51 04.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские сенаторы на заседании 9 октября рассмотрят закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год, с докладами выступят первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, сообщает сайт Совфеда.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили 16 триллионов 713 миллиардов рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, а профицит - 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя.
Инфляция в 2018 году составила 4,3%, а ВВП достиг 103,88 триллиона рублей, что на 2,24 триллиона рублей больше, чем было утверждено законом о бюджете. Главным результатом экономической политики в 2018 году стало исполнение всех принятых государством расходных обязательств и формирование условий для выполнения национальных проектов, направленных на достижение целей, поставленных в указе президента РФ.
В повестке дня – законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019
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Кроме того, сенаторы рассмотрят изменения в законодательные акты, связанные с обеспечением отдыха и оздоровления детей, а также гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
В рамках "правительственного часа" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова расскажет о национальной системе защиты прав потребителей. В рубрике "Время эксперта" перед коллегами выступит старейший член Совета Федерации Николай Рыжков. Рыжков 28 сентября отметил юбилей - ему исполнилось 90 лет. За свою долгую жизнь он прошел путь от простого рабочего до председателя Совета министров Советского Союза. Незадолго до дня рождения сенатору было присвоено звание Героя Труда.
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Антон СилуановАлексей КудринСовет Федерации РФРоссияЭкономика
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