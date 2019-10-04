СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
"Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица", — сказал он.
Ранее в СМИ распространили информацию о том, что Бочкареву задержали с наркотиками, однако сама актриса не согласна с этими заявлениями. Она также пригрозила привлечь авторов этих сообщений к ответственности.
После появления публикаций о задержании актрисы правоохранительные органы сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения обнаружили кокаин, а источник РИА Новости в полиции заявил, что задержали Бочкареву. Помимо этого, ранее в СМИ появился ролик задержания похожей на актрису женщины. На кадрах она стоит в наручниках и признается, что у нее есть запрещенные вещества.
По информации издания "Московский комсомолец", на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Артистку отпустили под подписку о невыезде.