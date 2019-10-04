Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"

Глава портала РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Седьмого сентября Вышинский вернулся в Россию.