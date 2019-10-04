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РИА Новости

Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"

00:40 04.10.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай". Кадры показаны в эфире "России24".
Путин и Вышинский кратко переговорили после фуршета, организованного для участников "Валдая". После недолгой беседы они пожали друг другу руки.
Глава портала РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Седьмого сентября Вышинский вернулся в Россию.
Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
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