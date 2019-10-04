Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому

Соц.работник не покидает малышей, пока их мама в больнице с третьим ребенком. Архивное фото

Соц.работник не покидает малышей, пока их мама в больнице с третьим ребенком

© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России Соц.работник не покидает малышей, пока их мама в больнице с третьим ребенком

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором соцработникам предлагается разрешить отказывать в социальных услугах на дому тем, кто имеет опасные формы заболеваний – туберкулёз, инфекции, психические расстройства, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта - главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами инициативы также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также депутаты Сергей Натаров, Иван Пиляев и Елена Строкова.

"В целях защиты прав и интересов социальных работников законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 18 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", согласно которому гражданину или получателю социальных услуг в связи с наличием медицинских противопоказаний может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг не только в стационарной форме, но и в полустационарной форме и на дому", - говорится в пояснительной записке.

Речь идёт об утверждённом Минздравом перечне заболеваний: туберкулез в открытой форме, острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих, злокачественные заболевания, сопровождающиеся обильными выделениями, психические расстройства, в том числе с употреблением психоактивных веществ, и другие, которые требуют оказания специализированной медицинской помощи в медицинских организациях. Эти заболевания могут причинить вред здоровью и жизни обслуживающего персонала стационарных организаций социального обслуживания.

Как отмечается, нынешнее законодательство уже устанавливает возможность отказа, в том числе временно, в социальных услугах в стационарной форме из-за наличия таких медицинских противопоказаний.