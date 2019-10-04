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РИА Новости

Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР

00:25 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Врачи дают хороший прогноз на излечение детей, пострадавших от взрыва гранаты в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила член правления организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с руководством международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", прибывшим в Луганск, в том числе и для помощи детям, пострадавшим от взрыва гранаты. В минувшую субботу Народная милиция ЛНР сообщила, что пятеро детей получили ранения при взрыве гранаты в населенном пункте Красная Заря.
"Четверо детишек: три мальчика и старшая девочка - благодаря самоотверженной работе луганских детских хирургов имеют хороший прогноз по восстановлению, их жизни и здоровью ничего не грозит", - сказала РИА Новости Демичева.
По ее словам, пятому пострадавшему ребенку - девочке Насте - осколок гранаты попал в глаз.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
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Глава ЛНР встретился с руководством "Справедливой помощи Доктора Лизы"
"Качественно провести (операцию) сейчас здесь, на территории ЛНР, невозможно, нет соответствующего оборудования и узкоспециализированных хирургов. Там сложное ранение, но мы эту девочку везем на территорию РФ, это согласовано с Минздравом РФ, чтобы она получила полноценное, качественное лечение. Будем надеяться, что ей сохранят зрение раненого глаза", - добавила Демичева.
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Справедливая помощь Доктора ЛизыЛеонид ПасечникЛНРРоссияВ мире
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