Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Врачи дают хороший прогноз на излечение детей, пострадавших от взрыва гранаты в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила член правления организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с руководством международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", прибывшим в Луганск, в том числе и для помощи детям, пострадавшим от взрыва гранаты. В минувшую субботу Народная милиция ЛНР сообщила, что пятеро детей получили ранения при взрыве гранаты в населенном пункте Красная Заря.

"Четверо детишек: три мальчика и старшая девочка - благодаря самоотверженной работе луганских детских хирургов имеют хороший прогноз по восстановлению, их жизни и здоровью ничего не грозит", - сказала РИА Новости Демичева.

По ее словам, пятому пострадавшему ребенку - девочке Насте - осколок гранаты попал в глаз.