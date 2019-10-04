В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы

"По данным следствия, в период времени с 16 сентября 2019 года по 1 октября 2019 года несовершеннолетний проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров города Санкт-Петербург, откуда был выписан на амбулаторное лечение. 2 октября 2019 года состояние подростка резко ухудшилось, он скончался", - говорится в сообщении.