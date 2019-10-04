В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти 15-летнего подростка в Ленинградской области, сообщает региональное управление СК.
"По данным следствия, в период времени с 16 сентября 2019 года по 1 октября 2019 года несовершеннолетний проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров города Санкт-Петербург, откуда был выписан на амбулаторное лечение. 2 октября 2019 года состояние подростка резко ухудшилось, он скончался", - говорится в сообщении.
Его тело без признаков насильственной смерти нашли в среду в квартире в городе Мурино Всеволожского района.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
"По мнению следствия, гибель подростка наступила в результате ненадлежащего исполнения неустановленными медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей по своевременному установлению диагноза и тяжести состояния здоровья несовершеннолетнего", - сообщает следственное управление.