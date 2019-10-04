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РИА Новости

Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"

00:17 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведёт в пятницу в Сочи расширенное заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", призванной формировать эффективные социальные лифты и возможности для самореализации россиян.
Организация была создана в 2018 году по инициативе Путина, который возглавил ее наблюдательный совет. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, заседание совета состоится на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.
"В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы "Россия - страна возможностей", рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию", - сообщает пресс-служба.
В наблюдательный совет также входят вице-премьер Татьяна Голикова, президент Сбербанка России Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, помощник президента Андрей Фурсенко, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и гендиректор "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
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6 июля, 14:46РИА Новости
В проектах АНО "Россия - страна возможностей" участвовали более млн человек
"Россия - страна возможностей" сейчас реализует 20 различных проектов, которые объединяют свыше 1,6 миллиона участников. Организация ищет и продвигает перспективные общественные и благотворительные инициативы, реализует проекты, конкурсы и образовательные программы.
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Образовательный центр "Сириус"Татьяна ГоликоваСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияОбщество
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