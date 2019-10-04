Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"

СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведёт в пятницу в Сочи расширенное заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", призванной формировать эффективные социальные лифты и возможности для самореализации россиян.

Организация была создана в 2018 году по инициативе Путина, который возглавил ее наблюдательный совет. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, заседание совета состоится на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы "Россия - страна возможностей", рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию", - сообщает пресс-служба.

В наблюдательный совет также входят вице-премьер Татьяна Голикова, президент Сбербанка России Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, помощник президента Андрей Фурсенко, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и гендиректор "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.