Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

"Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году", - сообщили в военном ведомстве.

Это будут первые станции на Крайнем Севере. Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что приоритеты развития военной инфраструктуры сейчас - строительство объектов для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.

В настоящее время боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности. Они работают в Ленинградской и Калининградской областях в Западном военно округе, в Краснодарском крае на юге, в Оренбургской области в Приволжье, а также в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях в Сибири.