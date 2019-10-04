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РИА Новости
Новое оружие России

Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике

00:10 04.10.2019
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© РИА Новости / Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году", - сообщили в военном ведомстве.
Это будут первые станции на Крайнем Севере. Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что приоритеты развития военной инфраструктуры сейчас - строительство объектов для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.
В настоящее время боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности. Они работают в Ленинградской и Калининградской областях в Западном военно округе, в Краснодарском крае на юге, в Оренбургской области в Приволжье, а также в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях в Сибири.
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