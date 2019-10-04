Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ироничная картина знаменитого британского уличного художника Бэнкси, изображающая заседание британского парламента, ушла с молотка за 9,9 миллиона фунтов (12 миллионов долларов), став самой дорогой работой автора, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Полотно Devolved Parliament ("Автономный парламент") изображает заседание палаты общин британского парламента, на которое вместо депутатов собрались шимпанзе. Сообщается, что итоговая цена в пять раз превысила оценочную стоимость, которая составляла от 1,5 до 2 миллионов фунтов (1,9 - 2,5 миллиона долларов).

Работа была написана в 2009 году и впервые экспонировалась на революционной выставке Banksy vs. Bristol Museum, которая проходила в Бристольском музее и художественной галерее в 2009 году и привлекла более 300 тысяч посетителей.