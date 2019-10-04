Врачебный шантаж — "комплекс бога" наоборот

Уже несколько дней вокруг НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящего в структуру Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина (НМИЦ), бушует скандал.

Тридцатого сентября несколько врачей НИИ заявили о намерении уволиться "полным составом", если с должности не снимут нового руководителя организации Светлану Варфоломееву. Свое обращение "несогласные" доктора записали и выложили в сеть.

На видео их четверо — два замдиректора института детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич (известный специалист, основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга). И два врача-онколога: Наталья Субботина и Василий Бояршинов.

"Новое руководство не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны. <…> Дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях: на стенах плесень, нет вентиляции, палаты переполнены. При этом уже 20 лет ведется строительство новых корпусов. Новое руководство стало заниматься борьбой с коллективом, а начисление зарплат превратилось в закрытый процесс, направленный на выдавливание неугодных. <…> Своими действиями новое руководство поставило под угрозу жизни детей".

В ролике доктора утверждают, что говорят от имени всего коллектива из 26 человек. Правда, по состоянию на 3 октября заявления об уходе подали пять человек

Реакция медицинского сообщества на демарш коллег оказалась негативной. Их обвинили в неэтичном поведении, шантаже, выставлении "заградотрядов из детей и пациентов" и попытках манипулировать общественным мнением ради личных амбиций. Реальной причиной недовольства врачей называют введение в НИИ электронного документооборота, что ставит заслон привычным коррупционным схемам. Директор Института имени Блохина Иван Стилиди категорически отказался принимать ультиматум и увольнять нового директора.

Разбираться, кто прав, а кто виноват в этом скандале, должны профессионалы. Хотя даже на взгляд неспециалиста обращение выглядит несколько странно. Врачи двадцать лет терпели разруху в палатах — и вдруг решили предъявить претензии новому человеку, которая всего три месяца как вышла на работу?

Но главное в этой истории — не в недостроенной клинике и не в зарплатах.

Врач, как и военный, как полицейский, авиадиспетчер или пожарный, бастовать не может. Никогда и ни при каких условиях. Потому что от него зависят жизни людей.

Если медик начинает шантажировать и угрожать саботажем клинике, которая существует именно для того, чтобы спасать жизни больных, то у него явно что-то не то с личной системой координат.

Никакие амбиции, соображения и причины не могут быть достаточными.

Если тебя не устраивает начальник, условия труда, зарплата или размер личного кабинета, ты всегда вправе уйти. Но если пытаешься организовать уход половины врачебного персонала института, ты явно и осознанно намерен парализовать работу лечебного учреждения, подвергая тем самым опасности жизнь людей. Более того — жизнь детей.

История с публичным демаршем врачей выглядит особенно дико, учитывая, что речь идет об онкологах.

Любой из нас каждый день сталкивается в соцсетях, на десятках сайтов с бесчисленными объявлениями о сборе средств на лечение от рака очередного ребенка или взрослого. Это уже стало своего рода черным мемом: "требуется дорогостоящее лечение".

Сложился устойчивый общественный стереотип: любой семье, которую коснулся рак, предстоит платить, платить и платить. До бесконечности. Дикие суммы. За лекарства, за лечение, за надежду...

Отчаявшиеся люди даже не в состоянии понять: это у нас такая бесплатная медицина или с них вымогают деньги. Им просто говорят, что нужно приобрести 15 флаконов для химиотерапии по 170 тысяч рублей за штуку. Они идут и покупают. Влезают в кредитную кабалу, продают квартиры, занимают у всех, у кого только можно.

Именно поэтому у лечения раковых заболеваний в стране репутация едва ли не самой коррумпированной сферы медицины.

Я не знаю, отчего так бьются с новым начальником уважаемые врачи-онкологи.

Но я знаю, что специальность эта дефицитная. Не ценят тебя здесь — уходи.