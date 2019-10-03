В Центре Блохина подписали четыре из пяти заявлений об увольнении врачей

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти заявлений об увольнении сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

Заявлений от других врачей НИИ не поступало, подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщали СМИ, сотрудники НИИ готовы уйти в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне.

Накануне замдиректора центра Георгий Менткевич сказал, что заявления об увольнении подали уже девять врачей: шесть сотрудников отделения трансплантации, двое — из отделения гематологии и один из отделения головы и шеи.

Он подчеркнул, что с пациентами остается доктор медицинских наук Игорь Долгополов, который будет курировать больных до момента, пока его уход не будет для них безопасным.

Кроме того, как рассказал Менткевич, медики расписали график увольнения, чтобы не оставить детей без лечения. Однако в пресс-службе онкоцентра РИА Новости эту информацию не подтвердили.