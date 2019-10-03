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РИА Новости

В Центре Блохина подписали четыре из пяти заявлений об увольнении врачей

10:55 03.10.2019 (обновлено: 13:25 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти заявлений об увольнении сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
Заявлений от других врачей НИИ не поступало, подчеркнул собеседник агентства.
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1 октября, 14:07РИА Новости
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Как сообщали СМИ, сотрудники НИИ готовы уйти в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне.
Накануне замдиректора центра Георгий Менткевич сказал, что заявления об увольнении подали уже девять врачей: шесть сотрудников отделения трансплантации, двое — из отделения гематологии и один из отделения головы и шеи.
Он подчеркнул, что с пациентами остается доктор медицинских наук Игорь Долгополов, который будет курировать больных до момента, пока его уход не будет для них безопасным.
Кроме того, как рассказал Менткевич, медики расписали график увольнения, чтобы не оставить детей без лечения. Однако в пресс-службе онкоцентра РИА Новости эту информацию не подтвердили.
В Минздраве намерение медиков уволиться назвали грубым нарушением врачебной этики.
Капельница в детской больнице
2 октября, 19:24Радио Sputnik
Ситуация в онкоцентре Блохина: врачи спланировали график увольнений
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНМоскваОбщество
Популярные комментарии
Вначале хирурги. Теперь онкологи. Бояре посидели-подумали, что если выполнить требования и этих врачей, то таких ситуаций будет все больше - пчелы начинают что-то подозревать. Вот, видимо, и дали отмашку руководству центра увольнять. Ибо нефиг людям думать, что они что-то значат и что-то могут требовать. И неважно, что дети без врачей остаются.
3 октября, 11:43
Артур Павлов
6300505
Может, себе? Или врачам запрещено увольняться, если не устраивают условия труда у конкретного работодателя?
3 октября, 11:17
VVlasbox
5400002
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