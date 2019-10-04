"Наконец-то": голландский парламент расследует преступление Украины

В Нидерландах этот вопрос муссировался постоянно на самых разных уровнях. Тамошняя пресса подробно описывала хронологию событий, предшествовавших трагедии, явно указывая на вину Украины в том, что та дозволила полеты над Донбассом, хотя прекрасно осознавала опасность для гражданских самолетов. Мало того, Совет безопасности страны еще осенью 2015 года вынес однозначный вердикт: Украина виновна, поскольку обязана была закрыть воздушное пространство, но не сделала этого.
Больше всего удивляет, как голландские депутаты и газеты вполне спокойно приводят аргументы по поводу ответственности Киева. Никто особо не стесняется писать о том, что до сих пор эта страна воспринималась как союзник и партнер, а теперь, после выдачи Цемаха, "хорошие отношения с Украиной изменились". Об этом же прямо говорили и парламентарии в ходе дебатов, обозначив подход своих властей простой формулой: "Геополитика против юстиции".