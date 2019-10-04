"Наконец-то": голландский парламент расследует преступление Украины

Прошло более пяти лет после трагедии рейса MH17 над Донбассом, но только сейчас парламент Нидерландов поручил правительству расследовать вопрос, который все резонно задавали с первых же минут после катастрофы: почему Украина не закрыла свое воздушное пространство над зоной военного конфликта. Неудивительно, что ряд голландских СМИ сопровождают заголовки новостей об этом событии словом "Наконец-то"

В Нидерландах этот вопрос муссировался постоянно на самых разных уровнях. Тамошняя пресса подробно описывала хронологию событий, предшествовавших трагедии, явно указывая на вину Украины в том, что та дозволила полеты над Донбассом, хотя прекрасно осознавала опасность для гражданских самолетов . Мало того, Совет безопасности страны еще осенью 2015 года вынес однозначный вердикт: Украина виновна, поскольку обязана была закрыть воздушное пространство, но не сделала этого .

Однако Международная следственная группа, ведущая расследование катастрофы, постоянно игнорировала данный вывод. Политики разных партий периодически требовали отчета от правительства и надзорных органов, отвечающих за следствие, по поводу причин такой странной позиции. В прошлом году после очередных запросов министр иностранных дел Стеф Блок заявил парламентариям, что у правительства "нет доказательств" вины Украины. Мол, дело закрыто, даже не начавшись.

И тут внезапно все изменилось. Причиной стал бывший ополченец Донецкой народной республики Владимир Цемах, точнее, тот факт, что Украина выдала его России в ходе состоявшегося недавно обмена заключенными . Голландские СМИ за неимением виновных по делу сбитого "Боинга" с подачи Украины раскрутили сообщения о том, что Цемах является чуть ли не ключевым свидетелем, а потому болезненно восприняли сообщение о возвращении того домой. Теперь Киеву решили отомстить.

Изначально на этот вторник планировались дебаты нижней палаты парламента о процедуре судебного процесса по делу MH17, начало которого намечено на март следующего года. Министр Блок собирался отчитаться о принятом накануне решении правительства по выделению 54 миллионов евро на процесс, который, по прикидкам Министерства юстиции, может растянуться на четыре года

Однако на практике все заседание обсуждались действия Киева по делу Цемаха, а затем это вылилось в обвинения против Украины. Соответствующий проект решения внесли депутаты от партии "Христианско-демократический призыв", входящей в правящую коалицию, и оппозиционной Социалистической партии. Затем к нему присоединились депутаты почти всех фракций парламента

Данным решением парламент обязал правительство предпринять шаги по расследованию бездействия Украины, не закрывшей полностью воздушное пространство для полетов гражданской авиации, и доложить депутатам о результатах. Причем сделать это следует в кратчайшие сроки. Спешку инициатор проекта Крис ван Дам объяснил просто: "Время выходит. Память стирается, данные теряются" . Похоже, решение и особенно полное единодушие парламентариев стало неприятной неожиданностью для правительства.

Причем аргументы главы голландского МИД, пытавшегося отбиться от нажима депутатов, поражают своей откровенностью. Например, Блок несколько раз повторил, что для расследования деяний Украины "придется также сотрудничать с Россией" . Видимо, министр считает это большой проблемой для себя. Даже парламентарии высказали в ходе дебатов удивление по поводу того, что же мешало руководителю внешнеполитического ведомства встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе их недавнего пересечения на Генеральной Ассамблее ООН.

Больше всего удивляет, как голландские депутаты и газеты вполне спокойно приводят аргументы по поводу ответственности Киева. Никто особо не стесняется писать о том, что до сих пор эта страна воспринималась как союзник и партнер, а теперь, после выдачи Цемаха, "хорошие отношения с Украиной изменились" . Об этом же прямо говорили и парламентарии в ходе дебатов, обозначив подход своих властей простой формулой: "Геополитика против юстиции" .

Вот вам и все стремление к справедливости, к торжеству закона. Голландцы, не стесняясь, признают, что результаты следствия по делу сбитого "Боинга" прямо зависят от отношений их страны с Россией, Украиной или с кем-нибудь еще. Рассорятся с Малайзией — обвинят и ее, но пока геополитика сего не требует.

Именно в связи с таким оригинальным подходом голландцев к юстиции не стоит ожидать резкого изменения риторики этой страны и общего хода следствия. В ходе парламентских дебатов привычно звучали чуть ли не однозначные выводы о прямой причастности России к упомянутой трагедии. Не поставлены под сомнение и, мягко говоря, неоднозначные предварительные итоги следователей, явно проигнорировавших данные об украинском происхождении корпуса ракеты "Бук", который якобы был найден в Донбассе . И уж, само собой, никто из депутатов не потребовал рассмотреть альтернативные версии трагедии.

Но в любом случае единодушное решение парламента Нидерландов о начале процесса расследования действий и, что особенно важно, преступного бездействия Украины в июле 2014 года можно считать прорывом. Теперь правительство обязано в кратчайшие сроки проинформировать депутатов о предпринятых шагах в этом направлении. Так что отписками оно уже вряд ли ограничится.