Цемах изначально был в списке на выдачу России, заявили в Киеве

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково . Архивное фото

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Экс-командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского Boeing в Донбассе, изначально был в списке лиц для передачи РФ в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. С украинской стороны, в том числе Цемах. При этом адвокат Валентин Рыбин заявил, что Цемаха изначально в списке не было, его добавили туда одним из последних.

"Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов (осужденный в РФ за терроризм – ред.), и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было", - сказал Ермак в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Как заявляли родственники Цемаха, он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. По их словам, к мужчине применили физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing летом 2014 года. В начале сентября Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.