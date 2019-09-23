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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Цемах изначально был в списке на выдачу России, заявили в Киеве

13:42 23.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково . Архивное фото
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Экс-командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского Boeing в Донбассе, изначально был в списке лиц для передачи РФ в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. С украинской стороны, в том числе Цемах. При этом адвокат Валентин Рыбин заявил, что Цемаха изначально в списке не было, его добавили туда одним из последних.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
7 сентября, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
"Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов (осужденный в РФ за терроризм – ред.), и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было", - сказал Ермак в интервью украинскому изданию "Левый берег".
Как заявляли родственники Цемаха, он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. По их словам, к мужчине применили физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing летом 2014 года. В начале сентября Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
13 сентября, 02:07Освобождение задержанных россиян и украинцев
Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00РИА Новости
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
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Освобождение задержанных россиян и украинцевВладимир ЦемахДНРКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомУкраинаВ мире
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