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РИА Новости
Культура

После свадьбы Джастина Бибера его бывшая девушка вышла в свет в черном

00:41 04.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Селена Гомес
Актриса Селена Гомес
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Через несколько дней после свадьбы Джастина Бибера его экс-возлюбленная певица и актриса Селена Гомес появилась на премьере документального сериала Living Undocumented от Netflix вся в черном, сообщает Daily Mail.
© AFP 2019 / Charley GallayСелена Гомес на премьере сериала "Living Undocumented"
Селена Гомес на премьере сериала Living Undocumented
© AFP 2019 / Charley Gallay
Селена Гомес на премьере сериала "Living Undocumented"
Она была одета в мини-юбку, строгий топ и кожаный жакет. Образ дополнили классические лодочки и тугой высокий хвост.
Вместе с Гомес сериал Living Undocumented о жизни нелегальных иммигрантов в США представила актриса Розарио Доусон и члены одной из восьми семей, показанных в проекте.
Селена и Джастин встречались с 2011 по 2013 год, а также они пытались возобновить отношения в 2017 году, но безуспешно.
Позже СМИ писали, что певица тяжело переживала расставание с возлюбленным и это повлияло на ее здоровье. Она несколько раз лечилась от депрессии, а в 2015 году подтвердила, что у нее диагностировали серьезное заболевание — волчанку.
Недавно близкий друг Гомес заявил, что певица стала лучше чувствовать себя без Бибера. Она готова снова ходить на свидания и развивать карьеру.
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