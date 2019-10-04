После свадьбы Джастина Бибера его бывшая девушка вышла в свет в черном

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Через несколько дней после свадьбы Джастина Бибера его экс-возлюбленная певица и актриса Селена Гомес появилась на премьере документального сериала Living Undocumented от Netflix вся в черном, Через несколько дней после свадьбы Джастина Бибера его экс-возлюбленная певица и актриса Селена Гомес появилась на премьере документального сериала Living Undocumented от Netflix вся в черном, сообщает Daily Mail.

Она была одета в мини-юбку, строгий топ и кожаный жакет. Образ дополнили классические лодочки и тугой высокий хвост.

Вместе с Гомес сериал Living Undocumented о жизни нелегальных иммигрантов в США представила актриса Розарио Доусон и члены одной из восьми семей, показанных в проекте.

Селена и Джастин встречались с 2011 по 2013 год, а также они пытались возобновить отношения в 2017 году, но безуспешно.

Позже СМИ писали, что певица тяжело переживала расставание с возлюбленным и это повлияло на ее здоровье. Она несколько раз лечилась от депрессии, а в 2015 году подтвердила, что у нее диагностировали серьезное заболевание — волчанку.