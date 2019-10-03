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РИА Новости

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

23:30 03.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее заявил, что надеется, что на следующей встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, запланированной на 15 октября, стороны смогут согласовать обмен пленными по формуле "всех на всех".
"Нам удалось обменять наших людей (одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и РФ по формуле "35 на 35" – ред.). В ближайшее время, я надеюсь, и это на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".
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