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РИА Новости

Госдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

22:00 03.10.2019 (обновлено: 22:33 03.10.2019)
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CC0 / U.S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes / Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
CC0 / U.S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes /
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдепартамент одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
Ведомство разрешило продать Киеву 160 ракет и различное оборудование.
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отмечал, что Киев намерен купить новую партию комплексов Javelin.
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Предыдущий контракт

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это сделать, несмотря на многократные просьбы Киева.
Российские власти не раз предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.
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Против продажи оружия Украине также высказывались многие европейские политики, которые называли поставки вооружений Киеву рискованным путем выхода из кризиса.
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Ситуация на УкраинеJavelin (ПТРК)Дональд ТрампГосударственный департамент СШАВладимир ЗеленскийБарак ОбамаМоскваВ мире
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