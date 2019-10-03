Госдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдепартамент одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Ведомство разрешило продать Киеву 160 ракет и различное оборудование.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отмечал, что Киев намерен купить новую партию комплексов Javelin.

Предыдущий контракт

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это сделать, несмотря на многократные просьбы Киева.

Российские власти не раз предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.