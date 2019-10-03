В ЕР прокомментировали слова однопартийца о запрете концертов рэперов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заявление главы отдела по работе с депутатскими объединениями Московского отделения "Единой России" Эрнеста Макаренко о запрете концертов некоторых рэперов является личной позицией и не имеет отношения к позиции партии, заявил член политсовета московского отделения ЕР Алексей Шапошников.

Ранее в четверг Макаренко написал в соцсетях, что считает необходимым добиваться запрета концертов некоторых рэперов, в том числе Noize MC и Face.

"Необдуманная публикация сотрудника партии в соцсети – это его личная позиция, не имеющая ничего общего с позицией партии. Глупо публиковать о популярной культуре что-то, что может бросить тень на всю партию, зная, что "Единая Россия", наоборот, только поддерживает современную молодежную культуру, исполнителей и творческие коллективы", - цитирует пресс-служба ЕР слова Шапошникова.

Он добавил, что партия выступает за "любую конструктивную самореализацию молодежи". По словам Шапошникова, в России много субкультур и творческих направлений, у каждого из них есть своя аудитория, и "Единая Россия" уважает их интересы и права.