Путин раскритиковал заявления о развязывании Сталиным Великой Отечественной

"Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны. Но сказать, что Сталин развязал войну, — это верх цинизма. Как будто в четыре часа утра 22 июня Советский Союз напал на Германию, а не наоборот, германские войска перешли границу Советского Союза и, несмотря на имевшийся договор о ненападении, нарушив этот договор, в одностороннем порядке напали на Советский Союз", — сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Трагический для народа Советского Союза: 25-27 миллионов погибших, там даже посчитать никто не может до сих пор. Под десять миллионов погибших в Германии — это трагедия. Не будем забывать, что именно войска Советского Союза взяли штурмом Берлин. И вот всякие домыслы сейчас о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран. Я сейчас сказал: потери Советского Союза — 25-27 миллионов человек, потери США — полмиллиона человек, а потери Великобритании, по-моему, вообще 350-400 тысяч человек. Самые ударные по количеству и по качеству германские войска были сосредоточены на Восточном фронте", — подчеркнул Путин.