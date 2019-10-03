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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Путин раскритиковал заявления о развязывании Сталиным Великой Отечественной

20:36 03.10.2019 (обновлено: 22:02 03.10.2019)
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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма утверждения, что советский лидер Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.
"Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны. Но сказать, что Сталин развязал войну, — это верх цинизма. Как будто в четыре часа утра 22 июня Советский Союз напал на Германию, а не наоборот, германские войска перешли границу Советского Союза и, несмотря на имевшийся договор о ненападении, нарушив этот договор, в одностороннем порядке напали на Советский Союз", — сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом
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Он призвал не забывать "трагический результат".
"Трагический для народа Советского Союза: 25-27 миллионов погибших, там даже посчитать никто не может до сих пор. Под десять миллионов погибших в Германии — это трагедия. Не будем забывать, что именно войска Советского Союза взяли штурмом Берлин. И вот всякие домыслы сейчас о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран. Я сейчас сказал: потери Советского Союза — 25-27 миллионов человек, потери США — полмиллиона человек, а потери Великобритании, по-моему, вообще 350-400 тысяч человек. Самые ударные по количеству и по качеству германские войска были сосредоточены на Восточном фронте", — подчеркнул Путин.
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80 лет с начала Второй мировой войныМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Иосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПутинВалдайРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Поддерживаю позицию Президента Путина В.В. в отношении положительной роли И.В. Сталина.
3 октября, 20:45
Владимир Ф. Быченков
2000003
Не Великую Отечественную, а Вторую Мировую! Нюансы, как говорится, в деталях )
3 октября, 20:55
aamikos
400009
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