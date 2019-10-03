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РИА Новости

Пентагон пообещал наверстать задержки в военной помощи Украине

20:19 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Пентагон заявляет, что наверстывает задержки в военной помощи Украине и рассчитывает, что в конечном итоге все выделенные на финансовый год средства удастся потратить в указанный срок, сообщил журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
"Министр обороны (Марк Эспер) в курсе, что была задержка, мы работаем над этим, наша цель все время была - чтобы мы могли сделать это до конца финансового года", - сказал Хоффман. Финансовый год с точки зрения утверждаемого конгрессом бюджета истек 30 сентября.
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"Министерство добивается того, чтобы эти деньги были выделены (Украине) и чтобы они были потрачены в результате до конца фискального года", - уточнил Хоффман. Он заверил, что потенциальные задержки не оказали влияния на национальную безопасность США.
Хоффман добавил, что "большая часть помощи ушла до конца финансового года, остаток будет выделен в течение нескольких дней, максимум недели".
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является одним из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года.
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.
Бюджет Пентагона предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.
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