Пентагон пообещал наверстать задержки в военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Пентагон заявляет, что наверстывает задержки в военной помощи Украине и рассчитывает, что в конечном итоге все выделенные на финансовый год средства удастся потратить в указанный срок, сообщил журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Министр обороны (Марк Эспер) в курсе, что была задержка, мы работаем над этим, наша цель все время была - чтобы мы могли сделать это до конца финансового года", - сказал Хоффман. Финансовый год с точки зрения утверждаемого конгрессом бюджета истек 30 сентября.

"Министерство добивается того, чтобы эти деньги были выделены (Украине) и чтобы они были потрачены в результате до конца фискального года", - уточнил Хоффман. Он заверил, что потенциальные задержки не оказали влияния на национальную безопасность США.

Хоффман добавил, что "большая часть помощи ушла до конца финансового года, остаток будет выделен в течение нескольких дней, максимум недели".

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является одним из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года.

Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.