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РИА Новости

Опрос показал, сколько британцев хочет референдума по сделке с ЕС и Brexit

19:54 03.10.2019
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© REUTERS / Henry NichollsПротивники Brexit в Лондоне
Противники Brexit в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Противники Brexit в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Больше половины британцев выступает за референдум о членстве страны в ЕС в случае, если премьер-министр Борис Джонсон не сможет согласовать с Брюсселем условия соглашения о выходе, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
Вынесения на всеобщее голосование вопроса о будущем Британии требуют 52% опрошенных, еще 23% считают, что решать судьбу страны в этом случае должен парламент, 25% затруднились ответить на этот вопрос.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
Вчера, 18:28Акценты
Те же грабли, только в профиль. Борис Джонсон опять прикроет парламентПриостановка работы палаты общин, если по науке, то пророгация. То есть, что-то про рога. И, похоже, кое-кому их все-таки могут обломать.
В случае если премьер сможет согласовать с Брюсселем условия сделки, то одобрить ее на всенародном голосовании призывают 47% опрошенных, 29% британцев готовы доверить это парламенту.
Опрос был проведен 29-30 сентября, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних британцев.
Британия должна выйти из ЕС 31 октября. Ранее парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить о переносе сроков Brexit, если сделка не будет согласована до 19 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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