ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз российским делегатам

Политолог о "визовой войне": мяч на стороне США США ведут визовую войну против России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. В итоге страдают и дипломаты двух стран, и российско-американские отношения, отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.