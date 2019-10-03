ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз российским делегатам

ООН, 3 окт – РИА Новости. В ООН весьма обеспокоены ситуацией с невыдачей виз российским дипломатам в ходе "высокой недели" ГА ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы очень сильно обеспокоены вопросом выдачи виз, на который обратила внимание РФ. Этот вопрос вчера обсуждался комитетом Генассамблеи по отношениям с принимающей стороной", - сказал Дюжаррик.
"С нашей стороны мы продолжим обсуждать этот вопрос с властями принимающей стороны, также как и с российской миссией", - добавил он.