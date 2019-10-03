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РИА Новости

ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз российским делегатам

19:47 03.10.2019 (обновлено: 19:53 03.10.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 3 окт – РИА Новости. В ООН весьма обеспокоены ситуацией с невыдачей виз российским дипломатам в ходе "высокой недели" ГА ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы очень сильно обеспокоены вопросом выдачи виз, на который обратила внимание РФ. Этот вопрос вчера обсуждался комитетом Генассамблеи по отношениям с принимающей стороной", - сказал Дюжаррик.
"С нашей стороны мы продолжим обсуждать этот вопрос с властями принимающей стороны, также как и с российской миссией", - добавил он.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
18 июля, 09:44Сказано в эфире
Политолог о "визовой войне": мяч на стороне СШАСША ведут визовую войну против России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. В итоге страдают и дипломаты двух стран, и российско-американские отношения, отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.
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Стефан ДюжаррикООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо же -не возмущены,а обеспокоены. Какой пустяк.
3 октября, 19:52
и иван иванов первый
1050000
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