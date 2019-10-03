Зеленский пообещал разрабатывать закон о статусе Донбасса вместе с народом

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что власти не будут предпринимать глобальных шагов по урегулировании ситуации в Донбассе без согласия украинского народа.

Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева под лозунгом "Нет капитуляции".

"Будем ли мы его (закон об особом статусе Донбасса – ред.) сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичным обсуждением всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии. Следовательно, никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов Украины, никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий", - заявил Зеленский в видеообращении к народу, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, на встрече лидеров государств в "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) закон подписываться не будет.