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РИА Новости

Зеленский пообещал разрабатывать закон о статусе Донбасса вместе с народом

19:30 03.10.2019
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© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что власти не будут предпринимать глобальных шагов по урегулировании ситуации в Донбассе без согласия украинского народа.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева под лозунгом "Нет капитуляции".
"Будем ли мы его (закон об особом статусе Донбасса – ред.) сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичным обсуждением всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии. Следовательно, никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов Украины, никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий", - заявил Зеленский в видеообращении к народу, которое транслировал телеканал "112 Украина".
По его словам, на встрече лидеров государств в "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) закон подписываться не будет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 17:24РИА Новости
Захарова не видит смысла комментировать недовольство "формулой Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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