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РИА Новости

Зеленский заявил, что Киев не подписывал соглашений с ДНР и ЛНР в Минске

19:24 03.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе не подписывали никаких документов с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. Как заявлял депутат от правящей на Украине партии "Слуга народа" Богдан Яременко, Киев пока только уведомил, что соглашается на формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) по "формуле Штайнмайера", но ничего не подписывал. В среду в ряде городов Украины прошли акции против согласования Киевом "формулы Штайнмайера".
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
Вчера, 08:00РИА Новости
"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
"Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР и ЛНР? Нет. Мы отправили отдельное письмо господину (спецпредставителю ОБСЕ Мартину) Сайдику, где засвидетельствовали согласование текста этой формулы",- заявил Зеленский в видеообращении, которое в четверг транслировал телеканал "112.Украина".
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 октября, 23:10РИА Новости
Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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