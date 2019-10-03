Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

" По всем востоку разбросаны геополитические мины замедленного действия, если можно так выразиться, в виде многочисленных конфликтных точек. Я имею в виду Корейский полуостров, Южно-Корейское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана. Накал конфронтационной риторики, интенсивность прокси и гибридных войн, гонка вооружений, в том числе и ядерных, достигли критической точки. Они чреваты полномасштабными катаклизмами с тяжелыми последствиям для всего мира", - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".