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РИА Новости

Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

19:04 03.10.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана и гонка вооружений чреваты масштабными катаклизмами с тяжёлыми последствиями для всего мира, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
" По всем востоку разбросаны геополитические мины замедленного действия, если можно так выразиться, в виде многочисленных конфликтных точек. Я имею в виду Корейский полуостров, Южно-Корейское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана. Накал конфронтационной риторики, интенсивность прокси и гибридных войн, гонка вооружений, в том числе и ядерных, достигли критической точки. Они чреваты полномасштабными катаклизмами с тяжелыми последствиям для всего мира", - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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