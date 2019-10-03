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РИА Новости

Путин отметил связь глав государств с российскими вузами

18:49 03.10.2019 (обновлено: 22:35 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что его коллеги из Казахстана, Азербайджана, Иордании и Филиппин, приехавшие на заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", связаны с российскими вузами.
"Здесь коллеги, мои хорошие дипломаты. У нас сегодня в этом смысле, можно сказать, мне подсказал наш министр иностранных дел, можно сказать День МГУ, потому что среди моих коллег президент Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) и президент Азербайджана (Ильхам Алиев), они выпускники МГИМО, простите, МГИМО", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что президент Филиппин Родриго Дутерте и король Иордании Абдалла II являются почетными профессорами МГИМО, который традиционно является ведущим вузом в сфере подготовки кадров для дипломатической службы.
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Родриго ДутертеКасым-Жомарт ТокаевАбдалла IIМГИМОМГУ имени М. В. ЛомоносоваИльхам АлиевВладимир ПутинИорданияРоссияАзербайджанКазахстанФилиппиныВ мире
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