Путин отметил связь глав государств с российскими вузами

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что его коллеги из Казахстана, Азербайджана, Иордании и Филиппин, приехавшие на заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", связаны с российскими вузами.
"Здесь коллеги, мои хорошие дипломаты. У нас сегодня в этом смысле, можно сказать, мне подсказал наш министр иностранных дел, можно сказать День МГУ, потому что среди моих коллег президент Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) и президент Азербайджана (Ильхам Алиев), они выпускники МГИМО, простите, МГИМО", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что президент Филиппин Родриго Дутерте и король Иордании Абдалла II являются почетными профессорами МГИМО, который традиционно является ведущим вузом в сфере подготовки кадров для дипломатической службы.