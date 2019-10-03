Путин отметил связь глав государств с российскими вузами

"Здесь коллеги, мои хорошие дипломаты. У нас сегодня в этом смысле, можно сказать, мне подсказал наш министр иностранных дел, можно сказать День МГУ, потому что среди моих коллег президент Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) и президент Азербайджана (Ильхам Алиев), они выпускники МГИМО, простите, МГИМО", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".