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РИА Новости

Выпускающий редактор РИА Новости Святослав Павлов попал в базу "Миротворца"

18:37 03.10.2019
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Выпускающий редактор РИА Новости Святослав Павлов, который принимал участие в курсах военных журналистов "Бастион" в Севастополе, попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Формулировка, с которой он внесен в базу, - за "сознательное нарушение госграницы Украины", "сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".
Учебно-практические курсы Бастион в Севастополе
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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Жилет с логотипом сайта Миротворец
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