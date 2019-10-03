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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион рассказал о мироточащей иконе в центре Москвы

18:43 03.10.2019 (обновлено: 18:45 03.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Казанская икона Пресвятой Богородицы начала мироточить в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, перед образом в октябре будут ежедневно служить акафисты, сообщил в четверг ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) митрополит Волоколамский Иларион на актовом дне учебного заведения.
Торжественное собрание, приуроченное к 10-летию работы ОЦАД, прошло в стенах храма в Черниговском переулке.
"В храме, где мы сейчас находимся, имеется Казанская икона Пресвятой Богородицы, она мироточивая. Первый случай мироточения был зафиксирован в 2016 году, когда на нашем Черниговском подворье после реставрации появились регулярные богослужения. Это мироточение продолжалось тогда в течение месяца. Следующий случай мироточения произошел в мае 2017 года, когда в Москву были принесены мощи чудотворца Николая", - рассказал митрополит.
По его словам, третий случай произошел в ноябре 2018 года на праздник иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", которая находится в соседнем храме на Большой Ордынке. В этом храме митрополит Иларион является настоятелем.
"А в этом году икона мироточила на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и буквально на этих днях мироточение иконы продолжалось и усиливалось. В связи с этим в течение октября мы будем ежедневно совершать акафист перед иконой, благодаря Пресвятую Богородицу за явленные нам милости", - заключил архиерей.
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Религия и мировоззрениеМитрополит ИларионНиколай ЧудотворецМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОбществоМоскварелигия
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