Митрополит Иларион рассказал о мироточащей иконе в центре Москвы

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Казанская икона Пресвятой Богородицы начала мироточить в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, перед образом в октябре будут ежедневно служить акафисты, сообщил в четверг ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) митрополит Волоколамский Иларион на актовом дне учебного заведения.

Торжественное собрание, приуроченное к 10-летию работы ОЦАД, прошло в стенах храма в Черниговском переулке.

"В храме, где мы сейчас находимся, имеется Казанская икона Пресвятой Богородицы, она мироточивая. Первый случай мироточения был зафиксирован в 2016 году, когда на нашем Черниговском подворье после реставрации появились регулярные богослужения. Это мироточение продолжалось тогда в течение месяца. Следующий случай мироточения произошел в мае 2017 года, когда в Москву были принесены мощи чудотворца Николая", - рассказал митрополит.

По его словам, третий случай произошел в ноябре 2018 года на праздник иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", которая находится в соседнем храме на Большой Ордынке. В этом храме митрополит Иларион является настоятелем.