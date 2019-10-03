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РИА Новости

Глава ЛНР встретился с руководством "Справедливой помощи Доктора Лизы"

17:46 03.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился с руководством международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", прибывшим в Луганск в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
"Это у нас вторая встреча. Наши встречи очень плодотворны, вы оказываете помощь нашим больным деткам. Очень большая помощь для нас и огромное вам за это спасибо", - сказал Пасечник на встрече в Луганске.
В пресс-службе Пасечника сообщили РИА Новости, что представители организации прибыли в республику по приглашению администрации главы ЛНР, в том числе и для оказания помощи детям, пострадавшим от взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря. Глава ЛНР обсудил с руководством фонда аспекты взаимодействия в области детской медицины и помощи пострадавшим в результате конфликта детям, а также открытие представительства "Справедливой помощи Доктора Лизы" в ЛНР.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
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С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями - для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.
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Справедливая помощь Доктора ЛизыЛеонид ПасечникЛНРЕлизавета ГлинкаВ мире
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