Глава ЛНР встретился с руководством "Справедливой помощи Доктора Лизы"

ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился с руководством международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", прибывшим в Луганск в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

"Это у нас вторая встреча. Наши встречи очень плодотворны, вы оказываете помощь нашим больным деткам. Очень большая помощь для нас и огромное вам за это спасибо", - сказал Пасечник на встрече в Луганске.

В пресс-службе Пасечника сообщили РИА Новости, что представители организации прибыли в республику по приглашению администрации главы ЛНР, в том числе и для оказания помощи детям, пострадавшим от взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря. Глава ЛНР обсудил с руководством фонда аспекты взаимодействия в области детской медицины и помощи пострадавшим в результате конфликта детям, а также открытие представительства "Справедливой помощи Доктора Лизы" в ЛНР.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.