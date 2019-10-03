ФИФА: наши инициативы на ЧМ-2018 оставят позитивное наследие в России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Инициативы, предпринятые Международной федерацией футбола (ФИФА) на чемпионате мира в России, стали еще одним шагом в правильном направлении для международной организации и всего мира спорта, а также оставят позитивное наследие в стране, заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

"Мы убеждены, что инициативы, которые мы предприняли в России, стали еще одним значительным шагом в правильном направлении для нашей организации и для мира спорта в целом и оставят позитивное наследие в стране. Я считаю это выдающимся успехом. В то же время мы осознаем, что организация подобного грандиозного мероприятия на устойчивой основе является большой проблемой и что всегда есть, что улучшать", - сказала Самура, слова которой приводятся на сайте ФИФА.