Васильева хотела бы провести урок истории вместе с Маяковским

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что из всех исторических и культурных деятелей она бы выбрала для проведения совместного урока по истории поэта Владимира Маяковского.

"Если вы спросите, с кем бы я захотела провести урок, урок истории, вы очень удивитесь, потому что это не будет историк, это не будет музыкант, это не будут деятель культуры, это не будет художник. Вы знаете, я бы хотела очень-очень провести урок, который посвящен истории нашего отечества... с Владимиром Владимировичем Маяковским", - сказала Васильева во время финала всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019".

Министр объяснила свой выбор тем, что это не только поэт, который ей нравится, но и значимая личность в истории страны.

Отвечая на вопрос о своих учениках, Васильева ответила, что они научили ее правде, и добавила, что "это был тяжелый урок".