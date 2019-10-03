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РИА Новости

Васильева хотела бы провести урок истории вместе с Маяковским

17:31 03.10.2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что из всех исторических и культурных деятелей она бы выбрала для проведения совместного урока по истории поэта Владимира Маяковского.
"Если вы спросите, с кем бы я захотела провести урок, урок истории, вы очень удивитесь, потому что это не будет историк, это не будет музыкант, это не будут деятель культуры, это не будет художник. Вы знаете, я бы хотела очень-очень провести урок, который посвящен истории нашего отечества... с Владимиром Владимировичем Маяковским", - сказала Васильева во время финала всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019".
Министр объяснила свой выбор тем, что это не только поэт, который ей нравится, но и значимая личность в истории страны.
Отвечая на вопрос о своих учениках, Васильева ответила, что они научили ее правде, и добавила, что "это был тяжелый урок".
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В Москве 3 октября прошел третий очный тур конкурса "Учитель года" - " Учитель-лидер", который включает два конкурсных испытания – "Публичную лекцию" и "Разговор с министром". Участниками стали пять призеров конкурса - Лариса Арачашвили из Волгограда, Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, Павел Красновид из подмосковного Подольска, Наиль Мирсаитов из Казани, Вероника Романова из Саратова.
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Ольга ВасильеваВладимир МаяковскийУчитель года РоссииОбщество
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