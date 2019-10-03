Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T17:30Z
https://ria.ru/20191003/1559407799.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самаре стартовал международный форум "Всемирный день халяль"

17:30 03.10.2019
76
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на город Самару с высотного здания. Слева - река Волга
Вид на город Самару с высотного здания. Слева - река Волга
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 3 окт - РИА Новости. Международный экономический форум "Всемирный день халяль" стартовал в четверг в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Самаре стартовал крупнейший международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day). Он будет проходить три дня и соберет 550 участников из 16 стран мира", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в открытии деловой части форума - Волжском инвестиционном форуме – приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, основатель и председатель "Всемирного дня хахяль" Мохамед Джинна, президент международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, российские и зарубежные инвесторы, эксперты, представители власти, бизнеса и финансовой сферы.
Открывая форум, Азаров отметил, что Самарская область стала первым регионом в России, который принимает "Всемирный день халяль". "Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на самарской земле… Мы объединены общими целями: развитием экономики, созданием условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и разными народами мира. Я уверен в том, что форум своей насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника… Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области. Уверен, они вызовут интерес", - цитируются в сообщении слова Азарова.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
16 сентября, 17:03РИА Новости
В Самарской области открылась первая инжиниринговая конференция
По информации пресс-службы, Джинна поблагодарил Азарова за теплый прием и выразил уверенность в том, что проведение форума будет способствовать развитию индустрии халяль в России и привлечению крупных инвестиций, в том числе в экономику Самарской области. Кабаев в свою очередь заявил, что результатом форума станет развитие халяльного бизнеса во всем мире.
000001
Обсудить 0
Дмитрий АзаровСамараСамарская областьЭкономика
Рекомендуем
Цех по восстановлению лопаток газовых турбин
ГЭХ планирует купить производителя газовых турбин "РЭП Холдинг"
РИА
Новости
Участок сухого обогащения и переработки угля на шахте, входящей в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса "МедиаТЭК"
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Подсолнечное масло может подешеветь из-за рекордного урожая подсолнечника
Памятная серебряная монета номиналом 1 рубль, посвященная Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии РФ
Росреестр откроет в Татарстане первое централизованное архивохранилище
Лента
новостей
Руденя проверил ход работ на объектах дорожного ремонта в Твери
Руденя проверил ход работ на объектах дорожного ремонта в Твери
Актер Джим Керри
Джим Керри написал "бесстрашную" книгу о себе
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
Перерабатывающие компании Кубани произвели продукцию на 200 млрд рублей
Автомобили на Крымском валу в Москве
В Москве создан новый институт поддержки экспорта
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине 11 учеников профучилища попали в больницу с отравлением
В Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом
В Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
ВТБ Лизинг вновь назван Лизинговой компанией года
Прохожие в Александровском саду в Москв
В Гидрометцентре призвали москвичей насладиться последним теплым днем осени
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Россия предложила Филиппинам проект плавучей АЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН
01:11Эксперты рассказали, какие туристы стараются превратить отдых в приключение
01:08Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
Лента новостейМолния