В Самаре стартовал международный форум "Всемирный день халяль"

САМАРА, 3 окт - РИА Новости. Международный экономический форум "Всемирный день халяль" стартовал в четверг в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Самаре стартовал крупнейший международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day). Он будет проходить три дня и соберет 550 участников из 16 стран мира", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в открытии деловой части форума - Волжском инвестиционном форуме – приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, основатель и председатель "Всемирного дня хахяль" Мохамед Джинна, президент международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, российские и зарубежные инвесторы, эксперты, представители власти, бизнеса и финансовой сферы.
Открывая форум, Азаров отметил, что Самарская область стала первым регионом в России, который принимает "Всемирный день халяль". "Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на самарской земле… Мы объединены общими целями: развитием экономики, созданием условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и разными народами мира. Я уверен в том, что форум своей насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника… Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области. Уверен, они вызовут интерес", - цитируются в сообщении слова Азарова.
По информации пресс-службы, Джинна поблагодарил Азарова за теплый прием и выразил уверенность в том, что проведение форума будет способствовать развитию индустрии халяль в России и привлечению крупных инвестиций, в том числе в экономику Самарской области. Кабаев в свою очередь заявил, что результатом форума станет развитие халяльного бизнеса во всем мире.