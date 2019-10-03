В Самаре стартовал международный форум "Всемирный день халяль"

"Сегодня в Самаре стартовал крупнейший международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day). Он будет проходить три дня и соберет 550 участников из 16 стран мира", - говорится в сообщении.

Открывая форум, Азаров отметил, что Самарская область стала первым регионом в России, который принимает "Всемирный день халяль". "Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на самарской земле… Мы объединены общими целями: развитием экономики, созданием условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и разными народами мира. Я уверен в том, что форум своей насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника… Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области. Уверен, они вызовут интерес", - цитируются в сообщении слова Азарова.