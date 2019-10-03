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РИА Новости

Захарова не видит смысла комментировать недовольство "формулой Штайнмайера"

17:24 03.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что нет поводов для комментариев относительно того, что на Украине высказывается недовольство подписанием Киевом "формулы Штайнмайера".
"А кто критикует? В демократическом государстве каждый имеет право на свою точку зрения и на форму ее реализации или декларации, если это все в правовых нормах или правовых рамках, почему бы какой-то части населения Украины не выразить свою поддержку или свою не поддержку тем или иным решениям, шагам властей. Не вижу повода для комментария", - сказала Захарова на брифинге.
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
Вчера, 08:00РИА Новости
"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявлял, что Киев, согласившись на "формулу Штайнмайера" по проведению выборов в Донбассе, добровольно отказался от плана по выполнению минских соглашений.
В заявлении украинской партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" говорится, что "формула Штайнмайера" недопустима для Киева, а ее подписание в Минске - прямая угроза национальной безопасности.
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2 октября, 23:10РИА Новости
Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
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Ситуация на УкраинеФранк-Вальтер ШтайнмайерПетр ПорошенкоМИД РФВладимир ЗеленскийМоскваРоссияУкраинаВ мире
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