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РИА Новости
Теплоснабжение

ГЭХ планирует купить производителя газовых турбин "РЭП Холдинг"

17:17 03.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЦех по восстановлению лопаток газовых турбин
Цех по восстановлению лопаток газовых турбин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) подписал соглашение о намерении приобрести у Газпромбанка производителя газовых турбин "РЭП Холдинг", говорится в сообщении банка.
Документ был подписан на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) управляющим директором дочерней компании Газпромбанка - "ГПБ Развитие активов" - Игорем Жилкиным и генеральным директором ГЭХ Денисом Федоровым.

"Соглашение закрепляет намерение ООО "Газпром энергохолдинг" рассмотреть возможность совершения сделки по приобретению акций "РЭП Холдинга". В частности, документом определен порядок проведения переговоров и ключевые условия возможной сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ не носит юридически обязывающего характера, а окончательные параметры сделки будут определены в обязывающих документах после получения необходимых одобрений. При этом предполагается, что в случае заключения сделки под контроль ГЭХ перейдут АО "РЭП Холдинг" (100% уставного капитала) и компании холдинга, в том числе ЗАО "Невский завод" (100%) и ООО "Электропульт-Система" (51%). Как позднее сообщил журналистам глава ГЭХа Денис Федоров, сумма сделки оценивается в 10 миллиардов рублей.
Как отмечается в сообщении, Газпромбанк на протяжении десятилетия инвестировал значительные средства в развитие "РЭП Холдинга", а также локализацию турбины на базе MS 5002E в рамках соглашения, заключенного компанией с GE, в результате чего были созданы современные высокотехнологичные компрессоры для газовой отрасли, а также разработана новая линейка для таких отраслей, как металлургия, СПГ, нефтехимия.
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"Проделанная работа позволяет с уверенностью говорить, что сегодня "РЭП Холдинг" обладает всеми необходимыми компетенциями для производства турбин и компрессоров. Сделка по привлечению отраслевого инвестора позволит компании перейти на новый этап развития в качестве одного из ведущих отечественных игроков в сфере машиностроения", - цитирует пресс-служба слова зампреда правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова.
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