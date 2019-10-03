ГЭХ планирует купить производителя газовых турбин "РЭП Холдинг"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) подписал соглашение о намерении приобрести у Газпромбанка производителя газовых турбин "РЭП Холдинг", говорится в сообщении банка.

Документ был подписан на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) управляющим директором дочерней компании Газпромбанка - "ГПБ Развитие активов" - Игорем Жилкиным и генеральным директором ГЭХ Денисом Федоровым.

"Соглашение закрепляет намерение ООО "Газпром энергохолдинг" рассмотреть возможность совершения сделки по приобретению акций "РЭП Холдинга". В частности, документом определен порядок проведения переговоров и ключевые условия возможной сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ не носит юридически обязывающего характера, а окончательные параметры сделки будут определены в обязывающих документах после получения необходимых одобрений. При этом предполагается, что в случае заключения сделки под контроль ГЭХ перейдут АО "РЭП Холдинг" (100% уставного капитала) и компании холдинга, в том числе ЗАО "Невский завод" (100%) и ООО "Электропульт-Система" (51%). Как позднее сообщил журналистам глава ГЭХа Денис Федоров, сумма сделки оценивается в 10 миллиардов рублей.

Как отмечается в сообщении, Газпромбанк на протяжении десятилетия инвестировал значительные средства в развитие "РЭП Холдинга", а также локализацию турбины на базе MS 5002E в рамках соглашения, заключенного компанией с GE, в результате чего были созданы современные высокотехнологичные компрессоры для газовой отрасли, а также разработана новая линейка для таких отраслей, как металлургия, СПГ, нефтехимия.